L'executiu analitza com cobrir l'esquerda legal que permet evitar el dipòsit de 50.000 euros a nous residents

Andorra la VellaArran del cas del Rei d’OnlyFans va sortir al debat públic la qüestió de diverses empreses que eviten que alguns nouvinguts hagin de pagar els 50.000 euros de dipòsit. Sergio Fuentes va arribar a Andorra com a “assalariat d’una empresa” privada i no per una petició d’inversió estrangera. Un cop ja era al país disposava dels drets econòmics i, un cop establert al país, va poder adquirir els drets econòmics i muntar el seu negoci.

L’objecte del negoci estava dins dels paràmetres legals. Aquest exemple mostra com s’està burlant el camí legalment establert perquè un resident forà passi a exercir per compte propi a Andorra. A més, hi ha gestories que estarien facilitant aquest tipus d’entrada al país per evitar els dipòsits als clients. Guillem Casal, portaveu de l’executiu, ha assegurat en el marc de la roda de premsa posterior al consell de ministres que per part de Govern s’està estudiant com evitar aquestes pràctiques i, en les pròximes setmanes, s’anunciaran mesures relacionades amb la qüestió.