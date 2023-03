López diu que la coalició PS SDP + és l'única opció real de canvi polític i es veu favorit a totes les parròquies

Andorra la Vella"La única opció a partir de la qual es pot construir el canvi polític al nostre país és a través de PS SDP +. Som els únics que podem constituir una alternativa i que podem tenir suficients consellers electes per fer el canvi". Amb aquestes paraules, el cap de llista de PS SDP +, Pere López, ha donat aquest diumenge el tret de sortida a la campanya electoral socialdemòcrata. L'aspirant a cap de Govern ha fet aquestes declaracions en el marc de la penjada de cartells electorals, un acte que s'ha celebrat a la plaça Príncep Benlloch de la capital de manera conjunta amb els números 1 i 2 de la territorial a la capital, Joaquim Miró i Marian Sanchiz.

López ha posat en relleu que durant la campanya electoral "volem explicar quines són les nostres propostes i quins són els punts essencials a través dels quals volem construir aquesta voluntat de canvi". A més, ha afegit que es treballarà per canalitzar aquesta voluntat de la ciutadania "d'una manera positiva" per tal que "el canvi sigui possible". En aquest sentit, ha reconegut que "els únics que tenim la possibilitat de fer-ho som nosaltres, tant a la llista nacional, però encara més a les llistes territorials".

El socialdemòcrata ha explicat que la formació farà una campanya "en positiu, explicant les nostres propostes" i efectuant crítiques en relació amb "el que ha sigut aquest desatròs Govern de Demòcrates i Liberals, que ens ha portat en aquests quatre anys a una situació molt pitjor del que teníem a l'inici de la legislatura", i on continuen existint els mateixos reptes de país com "les dificultats de les famílies o la situació de l'habitatge".

Des de la visió socialdemòcrata es creu, també, que "és una evidència que la majoria electoral i social d'aquest país vol un canvi i no vol continuar amb la situació actual de pèrdua de poder adquisitiu, de dificultats per l'habitatge i de la manera en què s'està gestionant el diner públic i la cosa pública". "Ara cal veure, i això serà el més important d'aquesta campanya, com es canalitza aquesta voluntat majoritària que hi ha al nostre país amb un canvi real polític i amb una majoria parlamentària. Aquesta és una qüestió que tots els electors que volen un canvi, i que són majoritaris, l'han de tenir molt en compte a partir de demà, quan vagin a votar", ha afegit.

Finalment, i encara en referència a la llista nacional, López ha argumentat que els tres eixos bàsics de la coalició seran millorar el poder adquisitiu de les famílies, empresaris, autònoms i petits professionals; trobar solucions efectives per un habitatge a preu assequible per a la majoria de la població que no superi el 30-35% dels ingressos familiars, i evitar un "final precipitat" de les negociacions amb la Unió Europea. En relació amb Europa, la proposta del PS SDP + és proposar "un canvi de rumb a aquestes negociacions, posant damunt de la taula tots els documents i disposant d'un equip negociador de primera divisió que estigui a l'altura".

Opcions a les llistes parroquials

D'altra banda, López també s'ha referit a les opcions que té la coalició a les llistes parroquials, unes candidatures que són presents a totes les parròquies excepte Canillo. "A hores d'ara no sabria dir en quina parròquia no estaríem en condicions de guanyar les eleccions. És evident que Andorra la Vella és un territori important on hem tingut triomfs i on vam tenir un molt bon resultat en les passades eleccions", ha sentenciat.

Precisament, el número 1 a la llista territorial d'Andorra la Vella, Joaquim Miró, ha exposat que "estem il·lusionats i ens veiem capaços de tornar a guanyar". Malgrat que competiran contra l'excònsol major, Conxita Marsol, ha dit que "no hauríem d'equivocar-nos d'eleccions", ja que "són uns comicis generals i no crec que haguem de parlar massa de la seva gestió a nivell comunal". Amb tot, ha apuntat que a la capital "tenim problemàtiques de sempre a nivell de mobilitat, d'aparcaments o d'espais comercials" i, per tant, "ens agradaria intentar tornar a tenir Andorra la Vella com una capital, un fet que en els últims anys ho hem perdut una mica".

Pel que fa a la resta de punts del país, ha recordat que a Ordino i Encamp s'ha arribat a acords amb altres formacions que a hores d'ara estan a l'oposició comunal i que ajuden, encara més, a tenir unes opcions "molt obertes", ja que "també estan patint la manera de fer de DA, aquesta manera frontista d'amb mi o contra mi". En el cas de Sant Julià de Lòria, ha opinat que la retirada en la carrera electoral d'Unió Laurediana els pot afavorir, especialment pel que fa al seu plantejament per abordar la negociació amb Europa.

Quant a la Massana, López ha asseverat que "la gestió dels darrers temps ha sigut molt dolenta", per la qual cosa també es treballa de manera intensa en aquesta parròquia per tal de captar com més vots millor. En aquest territori, ha dit, s'incidirà en aspectes com el vial, una actuació urbanística que tal com s'ha plantejat pel Govern "no és viable" o l'heliport.