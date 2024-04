Magallón veu "intervencionistes" i "valentes" les mesures de Govern per l'habitatge

Andorra la VellaEl conseller d'Acció, integrat a la majoria de Govern en el Consell, Marc Magallon s'ha pronunciat obertament respecte a les conseqüències del rebuig a l'acord d'associació que s'ha negociat amb la Unió Europea. L'escaldenc ha estat molt contundent en la seva anàlisi. "Que Déu ens agafi confessats si donem l’esquena a Europa. Envoltats de 2 grans potències totes 2 afines a la U.E. Ens farien passar les de Caín. Millor l’aixopluc divers de 27 Estats, i més després del molt bon acord aconseguit".

El missatge ha estat fet públic a través de Twitter. El parlamentari ha donat suport públicament a les mesures que Govern ha presentat per fer entrar en el mercat de lloguer 1.500 pisos i destensar la situació actual. Magallon ha reconegut que les mesures no es troben dins de l'ideologia liberal, però és precisament la capacitat d'anar més enllà en un moment de necessitat el que demostra la valentia. "Certament mesures necessàries per resoldre en part l’accés a l’habitatge a Andorra. Decisió valenta d’un Govern, que tot i la seva ideologia Liberal intervé quan la situació ho requereix". I ha afegit un segon on admet l'intervencionisme, però indica que "defensors dels valors Liberals, trobem intervencionistes les mesures proposades pel Govern.Vist l’estat actual de l’accés a l’habitatge a Andorra, són mesures valentes, més que necessàries per resoldre la situació".