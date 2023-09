Marin anuncia que es farà una residència d'avis privada a Encamp

Andorra la VellaActualment, un total de 50 persones grans es troben en llista d'espera per tenir una plaça en una residència. Cal destacar, però, que d'aquest total n'hi ha 32 que estan en un centre privat i el que voldrien és una plaça concertada. Per tant, la xifra de persones que no tenen lloc a una residència és de 18 persones. Així ho ha explicat la ministra d'Afers Socials i Funció Pública al davant de la comissió legislativa d'Afers Socials i Igualtat on ha comparegut per explicar l'auditoria d'eficàcia i eficiència del sistema de serveis socials i sociosanitaris i on ha anunciat que un privat impulsarà una residència per a la gent gran al centre d'Encamp, concretament al Prat Grat i que sumarà 130 places. D'aquest total entre un 40 i un 50% seran concertades, segons un acord entre el Govern i la part privada. Marín també ha destacat que altres nou persones esperen una plaça en un centre de dia i que aviat se'ls podrà donar resposta amb la posada en marxa del servei de la Creu Roja a Escaldes-Engordany. Malgrat que amb aquests recursos es doni resposta a les llistes d'espera Marín ha destacat que "sempre cal mirar cap al futur" i no quedar-se amb aquests recursos sinó fer una planificació i saber quines seran les necessitats. En aquest sentit, ha defensat eines com el pla nacional de la gent gran o la base de dades que s'ha elaborat i que determina els perfils de les persones més grans de 70 anys.

Així, tal com ha anunciat Marín, la residència d'Encamp la construirà un privat que podria donar el tret de sortida a les obres durant el 2024. La ministra ha destacat que l'acord entre el privat i el Govern estableix els percentatges de places concertades que s'han esmentat, amb la qual cosa podrien arribar a ser fins a 65 si s'acorda que siguin la meitat del total. També ha concretat que tot i que hi hagi l'acord signat ara arrenca un "treball, entre Afers Socials i el privat, d'inspecció, de com ha de ser, de projecte, d'adjudicacions" que s'allargarà un temps.

Quant al centre de dia a la parròquia d'Escaldes-Engordany, ha destacat que també se signarà un conveni entre el Govern i la Creu Roja Andorrana perquè es pugui posar en marxa en un termini de temps breu, ja que ara sembla que l'ONG està acabant d'ultimar detalls com el mobiliari, segons la titular d'Afers Socials, que també ha recordat l'acord amb el comú de Sant Julià de Lòria per a la posada en marxa de pisos tutelats per a la gent gran. A més, ha reiterat que s'està reforçant el servei d'atenció domiciliària amb noves contractacions amb dos edictes per a sumar catorze treballadores més al servei.

Durant la compareixença, la ministra ha ha volgut incidir en el fet que hi ha cinc recomanacions de l'auditoria, que fa referència al període 2017-2021, en les quals s'està ja treballant. Així, ha manifestat que davant la constatació que hi ha pocs serveis que avaluïn la satisfacció dels beneficiaris cal tenir en compte els plans de la gent gran i de la infància i l'adolescència, que fixen i fan "un esforç" perquè hi hagi indicadors que ara s'aniran implementant. Quant a la mesura del temps de resposta, ha detallat el treball que s'està fent amb la història social compartida, que ja s'ha començat a implementar. Pel que fa a la manca de mecanismes per avaluar la qualitat de la prestació del servei que constatava l'auditoria, la responsable d'Afers Socials ha manifestat que s'hi està treballant per establir criteris tant quantitatius com qualitatius i quant als mecanismes per avaluar el grau de cobertura dels serveis, ha explicat que també és un aspecte sobre el qual s'està incidint. D'aquesta manera, ha emfasitzat que hi hagi plans específics i la base de dades sobre la gent gran que ajudaran a millorar el servei que es doni, amb la implementació d'indicadors i també de previsions. A més a més, ha reivindicat l'augment de recursos que ha fet el Govern en els darrers anys, així, de 133 treballadors s'ha passat als 230 de l'actualitat. També ha crescut un 56% el pressupost d'Afers Socials entre el 2017 i el 2021, passant de 13 a 21 milions i ha reivindicat, també, la reducció de llistes d'espera per exemple en residències de la gent gran, ja que el 2021 era de 57 persones. I ha incidit molt especialment en la importància de la història social compartida. De fet, la titular d'Afers Socials ha refermat la utilitat dels plans nacionals i de la base de dades de la gent gran quan el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha demanat per la previsió dels recursos a mitjà i llarg termini i també quan la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha demanat per la concreció dels indicadors que han de servir per planificar recursos.