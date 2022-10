Meritxell Mateu recorrerà la seva sentència per corrupció al Superior

Andorra la VellaL'exconsellera Meritxell Mateu recorrerà la seva sentència al Tribunal Superior amb la intenció de demostrar la seva innocència. Així ho confirma la seva advocada, que explica que creuen en la seva absolució. Mateu i l’exCEO de BPA Joan Pau Miquel han estat condemnats per un delicte de corrupció relacionat amb els 48.000 euros que BPA va pagar el banc a la parlamentària ‘en negre’. Aquest pagament s’havia fet en secret, però quan BPA va ser intervinguda, es van revelar els comptes de la ‘caixa B’ de l’entitat i el pagament a Mateu, que mai s’havia fet públic, va sortir a la llum.

La fiscalia considerava provat que entre el 2011 i el 2013, la llavors consellera general demòcrata hauria usat la seva posició i la seva relació sentimental amb el ministre Jordi Alcobé per informar a BPA de projectes legals BPA a canvi de diners. El ministeri públic demanava 4 anys i mig de presó i considerava Joan Pau Miquel va ser l’inductor i li reclamava 2 anys de presó.

La sentència ha establert que tant Mateu com Miquel són culpables d’un delicte menor de corrupció i els absolen del delicte major pel mateix delicte. L’exconsellera, a més, ha estat castigada per un delicte menor d’abús d’informació privilegiada. Pel cas de corrupció ha estat condemnada a 18 mesos de presó condicional i 30.000 euros de multa. Per l’abús d’informació privilegiada, la condemna ha estat de 3 anys d’inhabilitació per a càrrec públic i 50.000 euros de multa. A més, es comissen els 48.000 que va rebre de BPA. Per tant, un total de 130.000 euros.