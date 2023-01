Moció del PS per aturar el projecte de l'heliport fins a la pròxima legislatura

Andorra la VellaEl grup parlamentari socialdemòcrata, tal com va anunciar aquest dijous el seu president a la sessió del Consell General, ha entrat aquest matí una moció amb l'objectiu de deixar en stand-by la construcció de l'heliport nacional fins a la propera legislatura. Els socialdemòcrates han decidit instar al Govern a aturar "tota l'actuació successiva a les realitzades fins a la data" a causa dels dubtes que es generen pel que fa a l'ús de diner públic destinat a aquest projecte.

El grup parlamentari socialdemòcrata subratlla que el pressupost del projecte de l'heliport nacional ha passat a multiplicar-se per tres, així com el cost de construcció de la terminal i de l'hangar, que també s'haurien triplicat, i els preus continguts en la proposta final, els quals "no tenen cap mena de credibilitat i multipliquen per diversos cops els costos estàndards de mercat en la construcció d'equipaments similars", un fet que "també succeeix en altres partides de l'oferta acordada amb el concessionari, que inclús representen increments superiors".