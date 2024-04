Montaner sobre la previsió de llei del català: “No podem estar d’acord amb aquestes multes de 60.000 euros”

Andorra la VellaCarine Montaner s’ha pronunciat amb relació al nou projecte de llei del català que aviat iniciarà tràmit parlamentari, la presidenta d’Andorra Endavant afirma que “no estem d’acord amb aquestes multes extremistes de 60.000 euros si no parles català per una falta molt greu, crec que estem relliscant cap a un país totalitari més que una altra cosa” afirma la consellera.

“No podem estar d’acord amb aquestes multes de 60.000 euros” afegeix, tot i que encara no es coneixen quins són els casos concrets per a cada multa sí que a partir de l’octubre la llei contempla poder sancionar a aquells establiments o treballadors que no responguin o fomentin el català.

A més afegeix que això podria crear un conflicte amb els països veïns “pels residents que ens venen de la Unió Europea poden haver-hi queixes per aquesta previsió de llei”, i sobretot ressalta que amb França “Ja hi han hagut diputats que s’han queixat”.

Finalment, Carine Montaner recorda que a Andorra hi ha més de 100 nacionalitats diferents i precisa que volen fomentar i promoure el català però que “en cap cas aquestes multes”.