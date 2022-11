Montaner reclama que Govern demani perdó a les persones que no es volien vacunar contra la covid

Andorra la VellaEl Consell General va aprovar, amb el vot en contra de la consellera general no adscrita, prorrogar la facultat del Govern d'establir les restriccions i mesures per fer front a la crisi sanitària de la Covid-19. D'aquesta manera, el ministre de Salut va defensar que cal continuar "sent prudents" davant un període clau com és l'hivern en què hi pot haver molta circulació dels virus i on el país espera una gran arribada de turistes. A més, ha recordat Font, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) encara no ha decretat el final de l'emergència sanitària. Així va subratllar que malgrat que la morbiditat ha davallat encara hi ha "circulació del virus" i va manifestar que a hores d'ara hi ha tres persones ingressades a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i 27 casos nous, amb la qual cosa els actius són 121. Els totals s'eleven a 46.691 i les altes a 46.415.

Montaner s'ha mostrat especialment crítica amb aquesta nova pròrroga, ja que suposa posar "en mans del Govern les nostres llibertats". Tot demanant que la cambra votés en contra de la pròrroga la consellera ha sol·licitat que s'entonés el 'mea culpa' davant les "persones maltractades, discriminades" durant aquest temps i també una "atenció especial" per a les persones que estan patint efectes secundaris de les vacunes. També ha destacat que el passaport Covid és "una eina discriminatòria i sense base científica".