Bonell assenyala l'any 2029 com a límit perquè el català sigui obligatori per a tots els permisos de residència

Andorra la VellaLa ministra de Cultura, Mònica Bonell, ha emès una declaració relativa al treball realitzat en comissió sobre la llei del català. En un comunicat oficial, Bonell s'ha mostrat satisfeta pel consens aconseguit en relació amb la normativa, destacant l'establiment de l'any 2029 com a termini límit per al requisit del català per renovar qualsevol permís de residència.

Segons RTVA, la ministra pensa que aquest termini ofereix un marge adequat perquè el ministeri pugui preparar-se adequadament per a la seva implementació. "Havíem consensuat el projecte de llei com seria i em semblava bo que hi hagués aquest temps perquè els empresaris es puguin anar preparant", va assenyalar la ministra.