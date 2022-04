Pròrroga de dos mesos més perquè Govern decreti mesures contra la covid

Andorra la VellaEl Consell General ha aprovat aquest dijous una nova pròrroga de dos mesos per facultar al Govern la presa de decisions per combatre la pandèmia del coronavirus. Tal com ha manifestat durant la sessió ordinària el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, tot i que al llarg dels darrers mesos la pandèmia estigui mostrant una evolució positiva amb una disminució dels contagis i de la gravetat d'aquests, encara avui dia es continuen detectant positius diàriament i, a més, en alguns països torna a revifar l'afectació del coronavirus.

És per aquest motiu que els parlamentaris han aprovat per unanimitat la possibilitat que l'executiu pugui decretar mesures restrictives per evitar-ne la propagació. Rossell també ha aprofitat la sessió per actualitzar les dades sanitàries. Així doncs, durant l'última jornada s'han registrat 68 nous casos de covid, una xifra que eleva el nombre de casos totals des de l'inici de la crisi sanitària fins als 41.081. Els actius se situen en 554, dels quals quatre resten ingressats a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, dos a planta i dos a la Unitat de Cures Intensives (UCI).