El PS escull Pere Baró per assumir la presidència del partit

Andorra la VellaEl Partit Socialdemòcrata ha assumit el fracàs de les darreres eleccions i ja comença la seva reestructuració de cara al futur i per afrontar aquests anys a l'oposició, però sense l'etiqueta de principal partit d'aquesta, que ara correspon a Concòrdia. El primer pas ha estat designar qui portarà el nou lideratge després de la renúncia de Pere López, i després del Congrés d'aquest dissabte, tal com recull RTVA, ja hi ha resposta. Pere Baró assumirà la presidència del partit. Marta Pujol serà la primera secretària i Maria Nazzaro la secretària d'organització.