PS + Independents d’Andorra la Vella demana una reunió urgent per analitzar l’estat del projecte de les fonts del Valira

Andorra la VellaEls consellers de Partit Socialdemòcrata + Independents d'Andorra la Vella han demanat una reunió urgent a l'equip de govern comunal, i concretament amb els responsables d'urbanisme, per tal d'analitzar l'estat dels diferents projectes urbanístics en marxa per part del Comú, i especialment el de les fonts del Valira després de veure la crescuda que va experimentar el riu aquest dilluns al vespre, causant desperfectes als treballs esmentats.

Consideren que aquest projecte i els treballs d'execució, iniciats fa mig any aproximadament, poden suposar un risc tal com ha quedat palès aquest dilluns amb la crescuda del riu. En aquest sentit, han tornat a demanar els diferents estudis d'impacte ambiental i relatius a la seguretat de la infraestructura, informes que esperen poder tractar en el si de la reunió demanada per analitzar els projectes urbanístics en curs del Comú. Així mateix, demanen pels plans d'actuació dissenyats en cas de crescuda inesperada del riu mentre es realitza la construcció amb l'objectiu d'evitar danys.

En paral·lel, els consellers socialdemòcrates recorden que el cost dels treballs de construcció de les fonts al riu Valira és al voltant dels 4 milions d'euros i pregunten per la repercussió econòmica que hagi tingut la crescuda del riu per al Comú. Alhora, volen fer el punt sobre el ritme de l'execució dels treballs i saber si van com està previst.