PS-SDP+ defensa la cobertura sanitària dels tractaments podològics per a la gent gran

Andorra la VellaEls candidats de la llista territorial de PS SDP+ a Andorra la Vella, Joaquim Miró i Maria Antònia Sanchiz, han visitat aquest dijous a la tarda els padrins de la llar de jubilats d'Andorra la Vella, acompanyats del número quatre a la nacional, Pere Baró, per exposar als assistents les propostes que des de la coalició socialdemòcrata tenen per al col·lectiu. Tal com ha explicat Sanchiz, a més de la millora de les pensions i de propostes en matèria d'habitatge com l'exploració de nous models residencials perquè les persones grans puguin continuar vivint a casa seva, altra proposta que també creuen molt important és donar cobertura sanitària als tractaments de podologia. I és que tal com ha manifestat la número dos a la llista territorial, és un servei que per al col·lectiu és "imprescindible".

Des de la coalició també s'ha reiterat la necessitat d'elaborar una llei de la dependència, tenint en compte que cada vegada tindrem una població més envellida, amb una natalitat menor, i una població de gent gran que necessitarà, per tant, que es tinguin en compte les seves necessitats.

També proposen que el servei d'atenció domiciliària es presti les 24 hores del dia i els set dies de la setmana. Cal recordar que la coalició proposa també crear una borsa del temps de la gent gran i intercanvis generacionals; planificar una política d'habitatge que estigui pensada de manera específica en la gent gran o dissenyar un programa d'accessibilitat a la llar i la inclusió de domòtica. També es planteja crear una borsa d'habitatge amb caràcter intergeneracional.