PS SDP+ vol augmentar l’import de les prestacions familiars per afavorir la natalitat

C. C. T. (ANA)

Andorra la VellaEl candidat a cap de Govern de PS SDP+, Pere López, ha anunciat aquest dijous les propostes de la coalició per facilitar la conciliació familiar i així afavorir la natalitat al país. López ha destacat que els naixements a Andorra s'han reduït un 50% en els darrers dotze anys, passant de 1.000 anuals a 500. "La situació és molt preocupant, perquè ens aboca a un país sense fills, que compromet la transició que ha d'haver-hi entre les diferents generacions. Per això, entenem que és molt important fer polítiques de suport a les famílies i intentar posar totes les facilitats perquè les famílies puguin tenir fills".

Entre aquestes polítiques, el candidat a cap de Govern de PS SDP + ha destacat la voluntat de la coalició de revisar i modificar "els criteris d'entrada als llindars i incrementar els imports de les prestacions familiars per fills a càrrec", i, així, "ajudar a les famílies a l'hora de prendre la decisió de tenir fills".

A més, López ha anunciat l'ampliació els horaris de les activitats extraescolars per a facilitar la conciliació familiar. "Cal reforçar tots els serveis d'acompanyament als infants, almenys, fins als dotze anys, que facilitin també i que no suposi una càrrega addicional haver de buscar una solució per poder compaginar l'horari laboral amb una atenció adequada dels infants", ha explicat López.

El líder de la coalició progressista ha recordat, també, l'aposta per la universalització i gratuïtat de l'educació infantil, entre 0 i 3 anys. En aquest sentit, Pere López ha assegurat que el pagament per part de les famílies de la quota mensual de les escoles bressol "suposa una barrera d'entrada a l'hora de decidir tenir fills, ja que el pagament suposa entre 350 i 500 euros mensuals. En un escenari on les famílies no poden, pràcticament, pagar les seves despeses abans de tenir fills, aquest fet ho complica molt i fa quasi impossible que vulguin tenir-ne."

Finalment, el candidat a cap de Govern de PS SDP + ha fet referència a les mesures de reducció de l'IGI per als productes alimentaris al 0% i de l'1% per a les despeses de la llar, d'higiene personal i aquelles vinculades als animals de companyia, així com, la reducció de l'import dels paquets bàsics d'electricitat i de telecomunicacions, anunciades la setmana passada. "Són mesures de suport a les famílies, tant a aquelles que tenen fills, com les que no en tenen", ha reiterat López.