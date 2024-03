El PS titlla d'eina de màrquing polític l'Institut Nacional de l'Habitatge

Andorra la VellaEl Partit Socialdemòcrata ha tornat a reclamar al Govern que l'Institut Nacional de l'Habitatge sigui un òrgan adscrit al Consell General, que funcioni com a observatori de l'habitatge que centralitzi la recollida de dades, tractar-les i establir un índex de preus de referència. La primera secretària del PS, Marta Pujol, ha destacat aquesta tarda que l'Institut Nacional de l'Habitatge "està pensat com una operació de maquillatge o màrqueting polític" que no a un òrgan amb recursos i funcions efectives, més enllà d'assessorar sobre canvis legislatius.

Sobre la recent dimissió del director de l'Institut Nacional de l'Habitatge, Josep Maria Pla, per desavinences amb la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, Pujol ha subratllat que era una situació que feia mesos que s'havia fet palesa -sobretot arran de la compareixença de Josep Maria Pla al Consell General, on va assegurar que l'INH no tenia dades des de Govern per poder fer la feina que li pertoca- i que el ministeri s'hauria de dedicar exclusivament a dissenyar i aplicar mesures per afavorir l'accés a l'habitatge a preu assequible, el qual s'ha de definir en funció de la renda familiar -o personal en el cas de les persones que viuen soles- i sense superar el 30% de l'Ingrés Familiar Medià.

Des del PS s'aposta per crear una societat pública de gestió i rehabilitació d'habitatges amb diverses fórmules contractuals entre la iniciativa pública i la privada, perquè es puguin posar al mercat de lloguer pisos buits o rehabilitats sempre segons un índex de preus de referència. Els propietaris que posessin els pisos de lloguer sota la gestió d'aquesta societat tindrien garantia de cobament i manteniment dels immobles i amb una àrea específica dedicada als joves. Pujol ha argumentat que això permetria aclarir les funcions per aplicar mesures efectives i superar entrebancs jurídics, però que fins ara "no hem vist mai una voluntat real de resoldre el problema de l'accés a l'habitatge al nostre país".