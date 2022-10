Queda pendent l'acord sobre la lliure circulació de persones entre Andorra i la UE fins a la pròxima sessió de reunions

Andorra la VellaAndorra i la Comissió Europea han mantingut aquest divendres al matí la sisena ronda de negociació de l’any sobre el projecte d’acord d’associació amb la Unió Europea. El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, juntament amb part de l’equip negociador andorrà, s’ha desplaçat fins a Brussel·les per continuar els intercanvis en relació amb la normativa europea que Andorra hauria de reprendre en matèria de la lliure circulació de persones, el dret del treball, els transports i el medi ambient.

La sessió d’aquest divendres s’ha celebrat tot just una setmana després de la visita del vicepresident de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič, durant la qual el representant de la Comissió va refermar la clara voluntat d’avançar en la negociació en vista a poder disposar un text acordat a finals de l’any vinent, tot respectant, sempre que sigui possible, les especificitats andorranes.

El cap negociador andorrà ha celebrat avenços substancials assolits en aquesta ronda en àmbits com el medi ambient, la salut i seguretat en el treball i igualtat de tracte. “Avui hem donat per tancada provisionalment la negociació sobre el capítol d’igualtat de tracte de l’annex sobre dret del treball i, a manca d’un darrer intercanvi escrit, la negociació sobre la normativa mediambiental que hauríem d’adoptar”, ha assenyalat Riba. En relació amb la normativa europea en matèria de medi ambient, les delegacions han acordat sobre diverses adaptacions temporals més, que s’afegeixen a les ja obtingudes en intercanvis anteriors i que permeten organitzar millor els esforços administratius per a la represa del cabal comunitari.

En matèria de lliure circulació de persones, els intercanvis s’han centrat particularment en els procediments d’autorització de la residència andorrana i en la verificació dels antecedents penals. Les delegacions han convingut continuar les negociacions sobre aquestes qüestions en la pròxima ronda.

Les negociacions continuaran el 23 de novembre amb una nova ronda de negociació, abans de la qual estan previstos intercanvis tècnics entre experts andorrans i europeus en diversos àmbits. Les dues delegacions han acordat mantenir intercanvis tècnics durant el mes de desembre i han iniciat les converses en relació amb el calendari del primer semestre de l’any vinent.