Salutació del copríncep francès, Emmanuel Macron, amb motiu del 29è aniversari de la Constitució

Andorra la VellaVersió traduïda de la carta original del copríncep Macron:

Es amb un immens plaer que m’adreço a vosaltres Andorranes i Andorrans, residents del Principat d’Andorra en aquest 14 de març, a fi de celebrar el 29è aniversari de l’adopció de la Constitució.

Durant més de dos anys la pandèmia de la COVID-19 ha canviat el nostre món. Sé que la població d'Andorra ha pagat un preu elevat i que moltes famílies han plorat la pèrdua d'un ésser estimat, molt sovint sense poder-los donar un últim adeu, i és primerament cap a elles que van els meus pensaments.

El vostre govern, amb la col·laboració de França i Espanya, ha implementat mesures efectives per afrontar aquest virus i el felicito en particular. Avui, segons les previsions de l’Organització Mundial de la Salut, comencem a entreveure, en nombrosos països dels quals Andorra forma part, la fi d’aquesta pandèmia.

Com els països veïns, Andorra ha sabut fer front a aquesta inèdita crisi sanitària, i com ells comença a superar una crisi econòmica sense precedents. D’aquestes dificultats econòmiques el Principat ha de treure la força per reinventar-se, per diversificar la seva economia. Andorra ha demostrat en la seva història la seva fabulosa capacitat d’adaptació, innovació, imaginació per existir entre dues nacions poderoses. La Constitució que celebrem avui n’és el mateix exemple. Ha permès a les andorranes i andorrans ser amos del seu destí tot conservant aquest règim institucional de Coprincipat tan particular.

Avui, el Consell General i el Govern tenen tota la llibertat per conduir els destins del Principat i han escollit de comprometre’s en una associació amb la Unió Europea.

Des de fa prop de 7 anys, Andorra i la Comissió Europea condueixen unes negociacions complexes que porten el govern andorrà a dur a terme reformes i a procedir a adaptacions profundes. Aquestes són necessàries per permetre el Principat d’Andorra anticipar-se als canvis contemporanis en lloc d’assumir-los. Evidentment, caldrà que la Comissió Europea tingui en compte les especificitats andorranes, gestioni períodes de transició a fi que Andorra pugui adaptar-se progressivament.

Tingueu la seguretat que hi estaré personalment atent durant la Presidència francesa del Consell de la Unió Europea. En la meva qualitat de Copríncep, garant de la permanència i de la continuïtat d’Andorra, tinc confiança en la capacitat dels governants andorrans per modernitzar i diversificar l’economia.

Només puc animar-los a posar la mateixa energia en el desenvolupament del Títol II de la Constitució de 1993, ja que una economia moderna com l’andorrana ha d’anar de la mà d’una societat on els drets socials fonamentals com el dret laboral i el dret sindical estiguin en harmonia amb la legislació dels països veïns i amb la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea.

També vull ressaltar la creació, per iniciativa del govern, de la comissió que reuneix la majoria de les forces polítiques representades en el parlament andorrà, encarregada d’analitzar l’adequació de les disposicions constitucionals a les demandes de la societat andorrana pel que fa a la despenalització de la interrupció voluntària de l’embaràs. Al meu entendre, aquest plantejament forma part de la construcció d’una Andorra moderna que serà capaç, com ho ha demostrat al llarg dels segles passats, d’afrontar els reptes del futur.