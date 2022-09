Segona suplantació d'identitat a Mireia Codina a Instagram en tres mesos

Sant Julià de LòriaLa cònsol menor de Sant Julià, Mireia Codina, ha tornat a patir un hackeig al seu compte d'Instagram. Els responsables han canviat el nom del compte a "diana_lucas_fx_trader", és a dir, es pressuposa que darrere de la intervenció irregular de l'usuari hi ha persones relacionades amb les operacions financeres digitals i les criptomonedes. Arran de l'atac, no apareixen fotos al compte. Únicament la seva foto de perfil, que els 'hackers' no han canviat. La política laurediana va patir també una suplantació de la seva identitat a la mateixa xarxa social el passat 20 de juliol.