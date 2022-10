Surt un segell de Correos dedicat a Òscar Ribas

Andorra la VellaCorreus espanyols ha emès un segell dedicat al primer cap de Govern del país, Òscar Ribas. L'organisme ha fet un tiratge de 50.000 exemplars que es poden adquirir, entre altres, a les oficines de correus o al servei filatèlic. El valor postal del segell és d'1,95 euros.

Des de Correus espanyols destaquen que la figura de Ribas està "estretament lligada amb la reforma i modernització de les institucions andorranes i la separació dels poders executiu i legislatiu el 1982". A més, subratllen que va ser "una figura clau per al procés de consolidació d'Andorra com a estat de dret, democràtic i social". També es valora el fet que la seva figura fos reconeguda tant a Andorra com a l'estranger.