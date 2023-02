La Unió Europea adaptarà la lliure circulació de persones a Andorra

BarcelonaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha ofert aquest dijous una conferència al fòrum Barcelona Tribuna, a la capital catalana titulada "homologació, obertura i oportunitats". Espot hi ha participat convidat pel mateix fòrum i per la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, organitzadora de l’acte.

El cap de Govern ha començat la seva conferència relatant el context històric del Principat vinculat a les reformes econòmiques. Així, ha apuntat que després de la transformació política que va viure el país amb l’aprovació de la constitució, va arribar, el 2005 i amb Albert Pintat com a cap de Govern, l’impuls per afrontar "un canvi profund del model econòmic".

Espot ha repassat fites com el primer pas cap a la cooperació en matèria fiscal, l’aixecament total del secret bancari, els convenis de no doble imposició, la posada en marxa de figures homologables amb tipus moderats o l’entrada al Fons Monetari Internacional: "el model d’èxit que els vinc a explicar, que ens permet ser la segona economia d’Europa que més va créixer el 2022, no és mèrit exclusiu d’aquest Govern, és fruit d’un esforç col·lectiu de quatre governs de signe polític diferent".

En aquest sentit, ha prosseguit, "amb el procés d’obertura econòmica, va arribar també la diversificació del país: l’oferta hotelera, de restauració i d’oci és més robusta; el sector financer, que ha patit un canvi de paradigma profund, continua sent un pilar sòlid de la nostra economia".

El cap de Govern també s’ha referit a la situació actual: "Andorra viu un procés de gentrificació, que es tradueix en dificultats per accedir a l’habitatge i en un augment del cost de vida". En aquest punt, ha exposat les polítiques dutes a terme per l’Executiu per "revaloritzar salaris, contenir l’augment del preu de l’habitatge i no repercutir en el consumidor l’augment del cost de l’energia".

Pel que fa a l’economia andorrana, Espot ha fet dues remarques: l’una, que Andorra va tancar el 2022 amb un superàvit pressupostari important. L’altra, que les emissions internacionals de deute s’han col·locat als mercats per un valor de 1.175 milions d’euros, el 85% dels quals en bons verds, socials i sostenibles.

El darrer tema exposat pel cap de Govern durant la seva ponència ha estat l’actual negociació entre el Principat i la Unió Europea per assolir un acord d’associació. El cap de Govern ha confirmat als participants que el text tindrà una adaptació sobre la lliure circulació i establiment de persones: "Andorra hi ha una vinculació directa entre residència i activitat econòmica, i la cohesió social del nostre país està estretament relacionada amb el manteniment d’aquest vincle".

Per a Espot, aconseguir aquest encaix amb la Unió Europea servirà també perquè el Principat assumeixi un "rol de lideratge en el seu entorn, per explorar sinergies amb les comarques catalanes veïnes i amb els departaments francesos fronterers: Andorra pot ser un motor de la regió dels Pirineus".

En finalitzar l’acte, el cap de Govern ha participat en un col·loqui amb els assistents moderat pel periodista de la Vanguardia Enric Sierra. Entre els convidats hi havia també el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives.

Amics del País

Amics del País, organitzadora de l’acte, és una entitat creada el 1822 i que té per missió contribuir en la definició dels principals reptes de Catalunya mitjançant el debat i la interlocució amb diferents agents.

Barcelona Tribuna, iniciativa d’Amics del País, és un fòrum d’opinió i debat plural i internacional que es reuneix periòdicament durant un dinar-conferència-col·loqui amb destacades personalitats del món econòmic, social, cultural i científic. Les sessions de Barcelona Tribuna estan obertes al públic en general i hi acostumen a assistir diversos càrrecs institucionals, empresarials i representants de la societat civil barcelonina i catalana.