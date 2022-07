1,7 graus per sobre de la mitjana aquesta primavera

Andorra la VellaSegons dades de l'estació central de FEDA, la temperatura a la primavera es va situar 1,7 graus per sobre de la mitjana climàtica respecte al període 1981-2010, informa Andorra Difusió.

La situació era diferent del març, quan hi va haver 15 dies amb temperatures per sota de la mitjana. Malgrat això, el mes de maig va canviar la dinàmica, i es van superar rècords de màximes. Únicament 5 dies les temperatures va ser les habituals per l'època.