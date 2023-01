150 euros de multa per qui no enregistri al gos al cens

EncampEl comú d'Encamp disposa de l'ADN del 85,33% (1.168) dels gossos que figuren al registre d'animals de companyia (RAC) de la parròquia. Ho ha informat la cònsol major encampadana, Laura Mas, qui ha destacat que des de la corporació s'està duent a terme un gran esforç per assolir que el 100% dels cans estiguin al cens, tot recordant que els propietaris que encara no hagin dut a terme el tràmit seran sancionats a principis del 2023 amb una primera multa de 150 euros i, si s'és reincident, de 300.

Quant a les sancions, Mas ha detallat que durant el 2021 es van obrir 24 expedients, dels quals onze per no recollir els excrements o ruixar l'orí, deu per no dur als animals lligats a la via pública i tres perquè no podien ser identificats. En relació amb l'any en curs, l'equip especialitzat ha imposat 45 multes per embrutar la via pública, tretze per passejar-lo sense corretja i 38 per no disposar de xip o no tenir el registre de l'ADN.

La mandatària ha posat en relleu que la parròquia compta avui dia amb un total d'onze pipicans, un dels quals ubicat al Pas de la Casa, on les mascotes poden fer les seves necessitats en un entorn de lleure i ha avançat que a principis del 2023 se n'instal·larà un altre a la zona residencial del Mirador amb l'objectiu "de vetllar per la neteja de la via pública i perquè els ciutadans i els seus animals de companyia gaudeixin d'un espai equipat", ha asseverat.

D'aquesta manera, i amb la voluntat de tenir els 1.370 gossos del RAC amb el registre de l'ADN fet durant el 2023, des del comú es duu a terme una campanya de conscienciació i de pedagogia perquè facin el registre de l'ADN. És per aquest motiu que des de l'administració es va contractar un agent de circulació i un bander que, per torns, fan controls als propietaris d'Encamp i del Pas de la Casa cada dia de la setmana. "Volem que l'any vinent tots els cans registrats a la parròquia tinguin el tràmit fet per poder controlar i sancionar amb duresa als incívics", ha posat en relleu.

D'altra banda, des del comú de Sant Julià de Lòria, durant el 2022 s'han obert un total de setze expedients per incomplir la normativa, dels quals quinze han estat imposats per no dur el gos lligat i un per no recollir els excrements o ruixar l'orí a la via pública.