63 recursos del 'cas BPA' del 2017 al 2023

Andorra la VellaLes defenses dels encausats pel 'cas BPA' han presentat 63 recursos des del 2017 al 2023, fet que ha estat fonamental perquè el judici acabi durant sis anys. Va començar al gener del 2018 i finalitzarà a les acaballes del 2023. Així ho ha explicat l'advocada de l'acusació particular de Govern Vanessa Durich. D'aquests, 52 han estat desestimats.

Durich ha destacat que "aquesta obstaculització continuada en el marc del procediment sigui en instrucció sigui un cop elevada la causa al Tribunal de Corts només a ells els pot i ha de perjudicar, no havent-hi cap motiu legítim i en tot cas aliè als mateixos perquè el temps transcorregut sigui un argument per reduir la pena que en son dia s’imposi als acusats per part del tribunal".

Durich també ha manifestat que és destacable que només dos dels vint-i-quatre processats hagin contestat les preguntes de la fiscalia. L'advocada de Govern ha deixat clar que Ia crisi de BPA "en cap cas es pot imputar a ningú més, com s’ha intentat fer creure durant 8 anys. Miri’n. Expliquin el què vulguin a la premsa, però la realitat només és una i es que els fets avui examinats són constitutius de delicte i així ha quedat àmpliament acreditat". Per tant, els delictes comesos per BPA són els que van portar a la caiguda del banc forçada pels Estats Units i no cap de les múltiples i a vegades contradictòries teories conspiranoiques que en els últims anys ha abocat l'entorn BPA a les xarxes socials i els mitjans de comunicació, tant nacionals com estrangers.