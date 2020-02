Andorra la Vella farà una font de llums a la Rotonda

El projecte guanyador de la remodelació de la plaça de la Rotonda i els entorns inclou una font de llums al riu i preveu donar més importància al riu, enjardinant els murs de formigó i fent que la zona de passeig sigui més ampla. La proposta es diu CentreS, amb la idea que en una ciutat hi ha diferents “centres i en cada lloc passen coses”, tal com ha comentat un dels arquitectes del projecte guanyador, Pere Cervós, que juntament amb Ricard de Deus han projectat una intervenció a la plaça de la Rotonda que potenciï molt més el “lligam amb l’aigua” i que sigui alhora “punt de trobada”. A més, preveuen dues actuacions al pont a tocar de la Dama de Gel i el que hi ha a Prat de la Creu amb la intenció que siguin dos punts cabdals del projecte. Ara els guanyadors del concurs d’idees tenen tres mesos per fer l’avantprojecte i dos mesos més per al projecte definitiu i és previst que les obres puguin començar cap l’octubre o el novembre. Tal com ha explicat la cònsol major, Conxita Marsol, els treballs es dividiran en quatre fases i tindran un cost d’uns quatre milions d’euros.

La idea és poder fer cada any del mandat una fase, començant per la que la cònsol creu que té més “relleu, que es la que va de la plaça de la Rotonda al pont de París” ja que és on s’inclou aquesta font “que es pot convertir en un espectacle de llum i so”. Tal com ha manifestat Marsol, la voluntat és que cada any es pugui dedicar un milió d’euros a fer aquest projecte de tal manera que al final del mandat estigui acabat. Després de fer la primera fase s’encararia la segona que és la de la plaça de la Rotonda, on s'ha previst una mena d'amfiteatre per fer-hi espectacles. El tercer any es faria el tram que va del Pont de París a la Dama de Gel i ja l’últim es remodelaria el que va des de la Rotonda al pont del carrer Prat de la Creu. Dividint les obres d’aquesta manera, ha dit Marsol, el cost és “assumible” per a la corporació que, a més, podrà “fer altres inversions a altres llocs de la parròquia”.

Marsol ha manifestat que els treballs han de ser de fàcil coordinació i no han de tenir un impacte important per a la ciutadania i ha assegurat, també, que segurament les fases 1 i 2 s’encavalcaran, tenint en compte que la primera hauria de començar a finals d’aquest any i s'allargaria, per tant, el que ve, quan hauria d'arrencar la segona.

Quant a la proposta presentada per Cervós i de Deus, Marsol ha manifestat que es tracta “d’un projecte modern”, que s’adapta a la zona i que, a banda de proposar aquest atractiu turístic que pot suposar la font de llums, també preveu ampliar els passejos del riu, guanyar espais per a les terrasses i separar la part rodada de la de vianants amb la instal·lació de vegetació. Marsol ha destacat que tots els projectes s'adaptaven "molt bé" al que havia demanat el comú amb l’objectiu que aquest embelliment serveixi com a nexe d’unió de la zona comercial i també com a punt d’interès turístic. I quant a la inclusió d'aquesta font de llums, ha recordat que el concurs era obert i que ha estat una iniciativa dels arquitectes, si bé ha estat un element "que ha acabat de decidir" el jurat.

Cervós ha destacat que amb la font de llums el que s’ha volgut és potenciar un espai “interessant” ja que al darrere hi ha un pont “emblemàtic” com és el de París i en aquest punt també hi ha el rellotge de Dalí. Pel que fa al concepte del passeig, l’han concebut perquè hi hagi diferents punts per fer-hi activitats o per al repòs.

El segon premi ha estat per a Miquel Mercè (8.000 euros) i el tercer per a Jordi Llovera, que s'ha endut 5.000. El projecte guanyador ha estat guardonat amb 10.000 euros.