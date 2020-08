Andorra s'enfila als 130 casos actius i cinc hospitalitzats, un dels quals a la UCI

Govern ha actualitzat les dades de contagis al país. Aquest dilluns a la tarda hi ha comptabilitzats 13 nous casos registrats durant el cap de setmana que sumen un total de 130 persones al país que actualment tenen el virus actiu. D'aquests, n'hi ha quatre ingressats a planta de l'Hospital de Meritxell, i una a Cures Intensives. "És evident que hem tingut un repunt notable de casos, però amb la diferència que al març teníem l'hospital més ple, això vol dir que segurament les conseqüències dels contagis són menys greus i que s'està fent una feina de cribatge important i s'està detectant molta gent asimptomàtica", ha valorat el ministre portaveu, Èric Jover.



Govern treballa amb la previsió que aquest repunt de casos continuï. Segons el ministre, per dues raons: "tenim la tornada dels ciutadans que tornen de vacances i que poden haver socialitzat en territoris que estan pitjor que aquí, i perquè comencem els cribatges a diferents col·lectius, com els practicats al món esportiu i el que començarem al món educatiu".



Sobre el cribatge al personal de l'àmbit educatiu, Jover ha anunciat que aquest dimarts compareixeran els ministres de Salut i d'Educació i Ensenyament Superior per informar sobre com l'han organitzat. En aquest sentit, els al·ludits rebran a partir d'aquest dimarts una carta que els informarà del lloc i la franja horària en què els tocarà passar la prova.



D'altra banda, Jover ha explicat que des d'aquest dimarts externalitzen el servei d'atenció telefònica a la ciutadania que vol reservar hora per fer-se les proves diagnòstiques TMA. Se n'encarregarà 'call center' de la Massana, l'empresa SPIC, per "guanyar en eficàcia i que el ciutadà estigui atès amb la màxima diligència".