Continuen els problemes amb el bus a Encamp

El ministre d'Economia i Empresa, Jordi Gallardo va reconèixer fa uns dies que "hi havia petits problemes en el bus que va a Encamp". Doncs bé, els problemes segueixen, sobretot a l'hora de baixar de pistes. Els usuaris del Funicam que volen arribar a Andorra la Vella són els principals utilitaris de la línia L2 i és quan els vehicles s'omplen i no poden recollir a la resta de ciutadans que estan esperant a la resta de parades del recorregut. Aquest circumstància que ha estat denunciada nombroses vegades a Govern, per part dels usuaris, no s'ha vist revertida. Fins i tot, es podria dir que hi ha hagut moments que el temps d'espera ha arribat a ser "d'una hora i mitja".

De fet, durant el cap de setmana de Carnaval, el nombre de gent a les parades ha augmentat en ajuntar-se esquiadors amb ciutadans que volen gaudir de la festa encampadana o simplement volen baixar a la capital.