Crida a la calma del Govern per la compra de mascaretes

Durant la seva compareixença habitual, el Govern ha volgut fer una crida a les persones a la calma pel que fa a la compra de les mascaretes i, en aquest sentit, el ministre Portaveu, Eric Jover, ha reiterat que aquesta mesura serà necessària quan es decreti el desconfinament i que, per tant, "no hi ha pressa".



Jover ha apel·lat a evitar les aglomeracions de persones per adquirir aquest material i ha recordat que els col·lectius vulnerables ja les han rebut i, també, que les empreses de serveis essencials poden rebre les mascaretes casolanes de les quals ja se n'han fabricat més de 6.500.

Qüestionat sobre si s'ha detectat un increment de comerços que apliquen preus abusius o que venen productes no autoritzats, Jover ha explicat que els inspectors de comerç i la policia treballen per fer inspeccions perquè no obrin els que no poden o perquè no hi hagi preus abusius. Ha recordat que dues farmàcies han estat sancionades i que les multes que hauran de satisfer poden anar dels 3.000 als 6.000 euros.



I pel que fa a les campanyes iniciades perquè es deixin de pagar les quotes de lloguer d'habitatges, i préstecs o hipoteques als bancs el ministre ha apel·lat al principi de coresponsabilitat i ha recordat que tothom "ha de complir les seves obligacions" i que, per tant, en el cas de persones que han percebut el seu salari han de pagar allò que tenen compromès.