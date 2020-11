Despreniment sense danys personals al Solà

No ha causat danys personals ni tampoc materials, però sí un gran ensurt. Aquest dimecres a la tarda ha tingut lloc a la zona del Solà, a Santa Coloma, on s'ubicava l'antic hospital, i per causa de les pluges continuades, un despreniment de roques que, tot i l'aparatositat, i segons han explicat des de Protecció Civil i els bombers, ni ha causat danys ni ha deixat la zona amb perill. Segons han explicat des de Protecció Civil, una roca “de grans dimensions” ha caigut arrossegant més pedres, ha travessat una xarxa de protecció i ha acabat parant en un pàrquing de camions d'una empresa de la zona. Un cop assegurada la zona, ara el ministeri d'Ordenament Territorial ha d'enviar dos geòlegs que acabaran d'avaluar el succés per si hi hagués risc que les pluges provoquin un altre despreniment. “Però perill imminent no n'hi ha”, han conclòs des de Protecció Civil.