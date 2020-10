Detectats quatre postius al Cedre, dos sanitaris i dos residents

El cribratge que s'està fent als centres sociosanitaris ha permès detectar quatre casos positius en coronavirus SARS-CoV-2 al Cedre, dos professionals sanitaris i dos residents. Així, el cribratge a tot el personal que es va realitzar el passat divendres va permetre detectar el virus a una treballadora social que no havia estat en contacte directe amb cap resident.



Paral·lelament aquest dimecres es van fer dues proves diagnòstiques urgents a dues residents que presentaven febrícula. Els resultats, coneguts l’un dimecres al vespre i l’altre aquest dijous al matí, són també positius. Per aquest motiu les dues residents, de 74 i 99 anys respectivament, seran traslladades a l’àrea Covid habilitada a la cinquena planta d’aquest centre. D’aquesta manera i sumant-se a les sis persones que ja hi eren des de fa uns dies, són vuit els padrins que resten ingressats en aquest espai habilitat específicament.



Finalment i arran d’aquests dos positius, dimecres es va iniciar un nou cribratge general –tant als residents com al personal–, que també ha permès detectar el cas positiu d’un auxiliar. Aquest cribratge, que continua aquest dijous, no ha posat de manifest de moment cap altre contagiat.



Les autoritats sanitàries recorden que l’àrea Covid habilitada al Cedre i la resta dels equipaments del centre sociosanitari funcionen com dos espais independents, amb circuits d’entrada i sortida separats i personal diferenciat, pel que es descarta que els nous positius puguin estar relacionats amb els pacients que fan l’aïllament en aquesta zona.