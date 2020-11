Detenen un home de 34 anys per intentar entrar de nit en un xalet d'Andorra la Vella

La policia ha detingut aquest dissabte passat a Escaldes-Engordany un home no resident de 34 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni i la inviolabilitat del domicili. Els serveis dels agents van ser requerits a tres quarts de deu del matí en un domicili particular, ja que durant la nit el detingut hauria fet l'intent d'entrar a l'interior d'aquest domicili –un xalet– de la parròquia d'Andorra la Vella, on l'home hauria forçat una de les persianes exteriors i intentat entrar a l'interior de l'immoble, segons el relat policial. La investigació duta a terme pels agents i els indicis trobats al lloc dels fets, van portar a la identificació i la detenció de l'home. El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 19 persones durant aquesta darrera setmana (del 2 al 8 de novembre). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (12) i altres delictes (5).

Una altra detenció destacada durant la setmana es va produir el divendres passat quan la policia va detenir un noi de 18 anys resident a Andorra la Vella, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic, honor, patrimoni i funció pública. Els agents es van personar al domicili particular per una desavinença entre el fill i el seu pare, la qual va derivar en uns danys al domicili i una agressió física del detingut envers el progenitor. Segons la policia, quan els agents van interpel·lar el noi, aquest va reaccionar de "manera desproporcionada" i, a més, es determina que el detingut tenia prohibit accedir al domicili familiar.

Pel que fa a les detencions relacionades amb la violència domèstica, la policia també ha detingut aquest cap de setmana una parella a Andorra la Vella, en concret una dona i un home residents de 38 i 33 anys respectivament, com a presumptes autors d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic. Segons la policia, la parella hauria estat requerida a la via pública, per una discussió que s’hauria produït a l’interior del domicili i que hauria derivat en una agressió mútua.