Detingut per un enfrontament violent amb la policia perquè no volia aturar una festa tot i les queixes dels veïns

Una festa en una casa particular va acabar com el rosari de l'aurora després que l'organitzador impedís el pas a la policia i acabés amb un enfrontament on van ser necessaris quatre agents per reduir-lo. Els fets van passar el divendres passat quan la policia va rebre a les tres de la matinada queixes de veïns d'un edifici de Santa Coloma perquè en un dels domicilis hi havia molt de soroll i música i no es podia dormir. Una patrulla es va presentar a l'habitatge i va comminar el propietari a què obrís. Quan es van identificar com a agents l'home, resident de 36 anys, els va ignorar. Quan els amics que estaven a dins van intentar marxar per no buscar problemes el propietari els va aturar i va assegurar que allà es continuava la festa. Va dedicar múltiples insults als agents entre els quals els va proferir diverses vegades "fills de puta".

Com que no es tractava d'un delicte flagrant i l'home continuava sense voler obrir, els agents es van quedar esperant al replà fins que acabés la festa. Uns 40 minuts després els amics van començar a marxar del pis i el llogater de l'habitatge va sortir al replà. Es va encarar amb els agents i els va proferir múltiples insults i amenaces. Davant el delicte d'injúries i amenaces, que llavors ja era flagrant, van anar a arrestar-lo, però l'home es va resistir i va intentar colpejar als policies desplaçats. Va ser necessària una segona patrulla. En total, quatre policies per poder aturar-lo. L'home va ser finalment arrestat com a presumpte autor dels delictes d'injúries, amenaces, maltractaments i resistència greu a funcionaris de policia en l'exercici de llurs funcions, tal com figurava en el balanç de les detencions que ha fet la policia aquest dilluns.