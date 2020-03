Dia 7: No polititzem el coronavirus

Un dels col·lectius que més està treballant els darrers dies i que alhora més està rebent la pressió ciutadana, són els nostres polítics. Malgrat les discrepàncies que hi pugui haver entre formacions, el cert és que en la majoria dels casos els diferents càrrecs electes fan pinya per fer front a una crisi sanitària, econòmica i social sense precedents.

El cap de Govern, Xavier Espot, feia algunes compres aquest dijous en un supermercat proper a l’edifici administratiu amb posat d’esgotament. El ministre portaveu, Eric Jover, apareix a cada compareixença de premsa amb clars símptomes de cansament. I el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, segueix des de casa la situació com a mesura preventiva després d’haver estat en contacte amb un contagiat. Són només tres exemples de la dedicació i compromís dels nostres polítics, malgrat les crítiques injustes d’alguns ciutadans.

També els representants del poble als comuns estan a sobre de la crisi i prenen continuadament decisions de proximitat, aquelles que toquen més de prop a les persones com la recollida d’escombraries, la neteja i desinfecció de carrers o la supervisió del compliment de les mesures decretades per aturar la propagació del virus Covid-19.

L’enfrontament entre formacions polítiques no té sentit en moments com aquests. El poble demana que les discrepàncies per com ha de ser la llei òmnibus siguin constructives i s’eviti enfrontaments estèrils que podrien endarrerir aquesta normativa marc.

Sense restar importància a la feina que estan fent els professionals de la sanitat, de la neteja, de la vigilància, de la seguretat, de les farmàcies, dels supermercats, de les benzineres, de les telecomunicacions, de l’energia, de la informació i d’altres serveis bàsics, la tasca dels nostres polítics és imprescindible per sortir-nos-en d’un escenari que a dia d’avui no es gens encoratjador.