Entra en un local trencant la finestra i causa un perjudici de 1.200 euros

La policia va detenir la setmana passada un total de deu persones. Entre aquests arrestos cal destacar el d'un home resident de 25 anys com a presumpte autor d'un furt amb força al Tarter. El perjudici que l'home hauria causat a l'establiment està valorat en 1.209 euros, tant pels danys com pel material sostret, principalment ampolles de beguda, tal com assenyala la policia. Els fets van tenir lloc diumenge de la setmana passada, quan els agents van rebre l'avís per un furt amb força en un establiment de restauració que es trobava en una zona aïllada i on l'autor dels fets hauria accedit trencant una finestra amb un roc.

A més, la policia ha detingut aquesta setmana passada quatre persones per violència en l'àmbit domèstic. Així, ha estat detingut un home de 23 anys, per violència de gènere, ja que en una discussió amb la parella, al domicili particular, s’hauria produït un forcejament entre els dos, i l'home hauria fet dues mossegades a la zona del pit i la mà dreta a la dona. També van arrestar, el mateix dijous en què va tenir lloc la detenció anterior, una dona resident de 26 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Els agents havien estat requerits per una desavinença de parella en un domicili particular, i en arribar al lloc dels fets, al Pas de la Casa, van controlar un home resident de 27 anys, que va destacar que havia estat agredit "per gelosia" per part de la seva parella, i presentava una ferida sagnant al llavi superior, una esgarrapada a la zona de la clavícula dreta i una vermellor intensa i inflamació al coll. I ja aquest diumenge, a la Massana, van ser arrestats una dona i un home, residents, de 33 i 35 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Tal com explica la policia, es van agredir mútuament al domicili conjugal. La dona presentava esgarrapades a l’avantbraç, canells i coll; i l’home, esgarrapades a la cara i coll.

Altres actuacions policials va ser la detenció, el dilluns passat a Escaldes-Engordany, de dos homes residents de 18 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física (ambdós) i un d’ells, a més, per un delicte contra l’honor. La policia va rebre l'avís per una presumpta alteració de l’ordre públic protagonitzada pels dos homes. Quan la patrulla va arribar al lloc dels fets va observar una discussió "acalorada" entre ambdós, i un d’ells va comentar que havia estat víctima d’un cop de puny a la cara (presentava lesions a l’òrbita de l’ull dret) per part de l’altre jove, que, al seu torn, i per tal de defensar-se, li hauria etzibat un cop al cap amb un mosquetó (presentava diferents erosions a la cara i el cap). Vists els fets, i en tractar-se de persones que havien protagonitzat diferents alteracions de l’ordre públic en els darrers dies, els agents van procedir a la seva detenció. Un d’ells, i ja en dependències policials, va tenir "una actitud desafiant" envers els agents i va proferir injúries "contra el col·lectiu policial", segons el mateix comunicat del cos de l'ordre.

Una altra detenció va ser la d'un home resident de 27 anys que va ser controlat a Escaldes-Engordany en possessió d'1,5 grams de cocaïna i 1,2 grams de cànnabis. Altres dues persones van ser arrestades per donar positiu al control d'alcoholèmia. De fet, un dels dos van donar també positiu a tòxics.