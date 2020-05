Més temps per sortir a passejar

A partir de dimecres s'amplien les possibilitats de lleure que podran gaudir els ciutadans. D'aquesta manera, tal com ha detallat el cap de Govern, Xavier Espot, a partir d'aquesta data, i tot just tres setmanes després que es permetessin les primeres sortides, s'ampliarà el temps màxim que les persones podran sortir al carrer, que podrà ser de dues hores cada dos dies o d' una hora al dia. En aquest sentit, ha destacat Espot, es deixa a "discrecionalitat" de les persones en funció de les seves necessitats. A més, s'amplia l'abast de la pràctica esportiva i, d'aquesta manera, les persones ja podran fer activitats a la muntanya que suposin menys risc com senderisme, córrer o pescar. També s'amplien els horaris per a la pràctica de l'activitat esportiva que al matí serà la mateixa, de sis a nou, mentre que al vespre serà de les set a les deu de la nit.

En aquest sentit, el cap de Govern ha detallat que en el cas de les activitats a la muntanya no hi haurà horaris reservats ja que es considera que no hi ha "col·lisió" amb altres persones. A més, es permetrà fer ciclisme tant a la muntanya com en carretera i es podrà fer servir aquest mitjà com a transport. També hi haurà canvis pel que fa a la freqüència i emplaçaments dels entrenaments dels esportistes que van ser autoritzats a entrenar, és a dir, ciclistes, motoristes, tennistes i els jugadors del BC MoraBanc Andorra, a més dels que reben una beca ARA. En aquest cas, ha detallat Espot, s'estan tancant encara aquestes condicions i es donaran a conèixer aquest dimarts.

Espot ha destacat que aquesta decisió es pot prendre davant les " dades esperançadores" de l'evolució de la malaltia i ha recordat que, en tot cas, podrien ser revertides si hi hagués un canvi. El cap de Govern ha recordat que continua havent reservada la franja de les persones majors de 70 anys o col·lectius vulnerables, que "es manté inalterable", entre les onze del matí i les dues del migdia. En aquest sentit, ha apel·lat al màxim "respecte" ja que aquestes persones són les que estan més exposades al virus i a poder patir unes conseqüències molt greus i, per tant, ha recordat que no se surti a córrer o amb la família en aquestes hores. I ha incidit en el fet que si s'hi ha de transitar, ja que no hi ha cap altre remei, que es faci de manera ràpida.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha celebrat com ha anat la primera fase, en què no hi ha hagut un rebrot, però ha recordat que sempre hi ha aquest perill i ha apel·lat al manteniment de les mesures com el distanciament social (quatre metres si es camina i deu si es fa activitats física) i ha recordat també l'ús de la mascareta.