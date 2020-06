Obertura del refugi de Juclar aquest dissabte

El comú de Canillo ha pres la decisió d’avançar l’inici del servei de vehicle elèctric per accedir a la vall d'Incles i a la vegada obrir el refugi de Juclar, que serà el primer guardat del país a obrir aquesta temporada. La decisió es basa en l'elevada afluència registrada a la vall des que les mesures del confinament es van aixecar.

Així, el refugi obrirà des d'aquest dissabte i fins a finals del mes d'octubre, oferint els serveis de bar-restaurant, allotjament en règim de mitja pensió i la possibilitat de fer-hi pícnic. Enguany, com a prevenció per a la propagació del virus de la Covid-19, s’han d’aplicar certes mesures restrictives que cal tenir en compte com són l'ús obligatori de la mascareta a l’interior del refugi; l'ús de gel hidroalcohòlic (el refugi en disposarà), i el manteniment de la distància de seguretat d'un metre i mig entre persones a l’interior. A més no es podran proporcionar mantes, edredons ni 'crocs' (els hostes hauran de preveure sac de dormir i calçat còmode per circular per l’interior del refugi). I l’aforament estarà limitat, així que es recomana fer reserva prèvia.

D'altra banda, pel que fa al vehicle elèctric de la vall d’Incles també començarà a funcionar aquest dissabte. Per tant, l’accés del trànsit rodat estarà restringit els mesos d’estiu fins al 8 de setembre. La primera sortida serà a les nou del matí des del principi de la vall i la darrera serà a les 17 hores des del fons de la vall. El preu del trajecte d’anada i tornada és de tres euros per als adults; de dos euros i mig per a infants de 5 a 11 anys, i gratuït fins als quatre anys. Serà obligatori l'ús de la mascareta durant tot el trajecte i caldrà posar-se gel hidroalcohòlic abans de pujar al vehicle. L’aforament està limitat al 50% de la capacitat.