Salut detecta 41 casos positius de galteres des de principis de desembre

El ministeri de Salut ha detectat, des del 12 de desembre, fins a 46 casos sospitosos de parotiditis (galteres) dels quals 41 han donat un resultat positiu després d'haver estat analitzats. Per aquest motiu s'ha posat en marxa el protocol habitual en aquests casos, que implica l'aïllament de la persona que presenta aquests símptomes entre 5 i 7 dies des de l'inici de la inflamació; la revisió de l'estat vacunal pel que fa a la vacuna triple vírica, i la vigilància de símptomes en les persones que han estat en contacte amb un cas confirmat o sospitós.

És per aquest motiu que el ministre portaveu, Eric Jover, ha demanat "extremar les mesures higièniques per evitar la transmissió", ja que aquesta és una "malaltia bastant contagiosa". Així doncs, des de Salut es recomana rentar-se bé les mans i no compartir gots o coberts, així com altres estris "que puguin estar contaminats".

Tot i l'augment de casos registrats per galteres, Jover ha afirmat que aquesta és una malaltia benigna, tot i que "de vegades, i sobretot en persones adultes, poden observar-se complicacions". Tanmateix, ha recordat que un cop s'identifiqui un cas de galteres existeix una obligació de traslladar de manera urgent la informació a l'àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància per tal que s'activin els protocols pertinents i engegar totes les mesures analítiques corresponents.

D'altra banda, ha fet especial èmfasi en el cas que es detectin casos en un espai on puguin coincidir diferents persones entre les quals hi hagi dues d'afectades. En aquesta situació s'activa una " prevenció addicional" i es posa en marxa un seguiment de l'evolució el qual es va notificant als afectats. En el cas dels escolars, "es recomana una dosi addicional de vacuna".

Els casos detectats afecten principalment a persones d'una mitjana d'edat que se situa en els 28 anys. La persona més jove que l'ha patit en té 18, mentre que la d'edat més elevada en té 49.