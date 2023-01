Els acompanyants dels transport escolar amenacen de no treballar dilluns pels impagaments de Govern

Andorra la VellaEl personal que està treballant com a acompanyat dels nens en el transport escolar dilluns podria no treballar com a mesura de pressió perquè Govern es posi al dia en els pagaments de les factures pendents. Aquests empleats estan vinculats a una empresa de treball temporal que és qui s’encarrega de proveir aquest servei a Govern a canvi d’un abonament de diners que no s’està produint des de fa mesos. Els 76 integrants d’aquest servei estan pendents de les notícies que els hi doni l’empresa de treball temporal. Govern ja s’hauria posat en contacte amb la companyia per informar que dijous s’ha fet un primer pagament i que durant la setmana vinent arribarien els diners que falten.

La falta de diners, segons han explicat fonts de l’empresa a Andorra Televisió, pels impagaments de l’executiu ha provocat que haguessin de fer front a les nòmines amb els recursos propis, però que també hagin hagut de retardar alguns abonaments a empleats perquè no els arriba el capital. Tot i les promeses de Govern, fonts de l’empresa han deixat clar que no es refien i que l’amenaça d’aturada continua vigent.

El problema dels retards en el pagament arribaria pel col·lapse en el departament de Finances a l’hora de fer front a tota la documentació per fer efectius els pagaments a proveïdors. El sindicat de funcionaris de l’administració general considera que el problema s’ha originat per la manca de suficient personal que ha portat que no es pugui assumir tota la feina. Aquest no és el primer cop que durant aquesta legislatura es viu un problema de pagaments a proveïdors i l’últim cop l’executiu va anunciar que s’estaven prenent les mesures perquè no tornés a passar.