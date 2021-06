Acte de graduació de la 25a promoció de l'escola andorrana de batxillerat

Andorra la VellaEls 192 alumnes de la 25a promoció de l'escola andorrana de batxillerat han participat aquest divendres a la tarda en l'acte de graduació, que ha tingut lloc al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. A la graduació hi ha estat present la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, que ha valorat l'esforç que han fet els estudiants per fer front la pandèmia. "Us heu esforçat més que ningú; teniu el premi als alumnes més resilients que heu passat mai per batxillerat", els ha manifestat.