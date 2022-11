Adéu a les bosses de plàstic d'un sol ús pel 2023

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat l'estratègia nacional d'economia circular que inclou cinc grans objectius com són que el 2035 es puguin reciclar el 65% dels residus; la reducció del 15%, aquell mateix any, de la generació de residus urbans; la reducció del consum d'aigua per sota dels 150 litres per persona i dia; la disminució del 50% del malbaratament alimentari el 2030 i l'increment fins al 25% de les empreses que treballin en esquemes d'economia circular. Entre les accions que preveu aquesta estratègia, que té per horitzó d'implantació el 2035, hi ha la prohibició de les bosses de plàstic d'un sol ús, un objectiu que l'executiu es fixa de cara a l'any que ve, tal com han posat en relleu la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i la directora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, en el marc de la roda de premsa per presentar l'estratègia.

Calvó ha destacat que la voluntat del ministeri és que de cara a principis de l'any que ve es pugui impulsar un reglament que serveixi per prohibir les bosses de plàstic d'un sol ús. D'aquesta manera, s'aniria "més enllà" del que marquen les directives europees, que fixen un seguit de prohibicions, però que no recullen les bosses de plàstic d'un sol ús. Així, tal com ha comentat la ministra, en una primera fase es va establir el pagament d'aquestes bosses amb la qual cosa es va reduir molt el seu consum i ara es vol anar cap a la prohibició total. Aquesta prohibició se suma al decret que estipula que a partir del 20 de gener hi ha tot un seguit de productes de plàstic que ja no es podran introduir al mercat, tal com ja es va anunciar fa uns mesos.

La ministra de Medi Ambient ha incidit en el fet que la "missió" de l'estratègia és promoure "la transició cap a l'economia circular" que tingui en compte "un ús eficient dels recursos" i que es basi molt en la col·laboració publicoprivada. I la visió amb la qual es treballa és la de fer d'Andorra "un referent", ja que ha estat "dels primers països" a promoure una llei sobre l'economia circular. L'estratègia es basa en sis eixos estratègics i cadascun se subdivideix amb un total de 21 programes d'acció que contenen accions específiques. Els eixos giren al voltant del consum sostenible; sistemes de producció; pla nacional de residus; transició social; rol exemplar de l'administració i governança i seguiment.

Entre les accions concretes hi ha la prohibició de les bosses de plàstic d'un sol ús; ampliar l'actual llista de plàstics d'un sol ús prohibits o establir un pla de reducció dels productes de plàstic d'un sol ús sense alternativa. Pel que fa al malbaratament, s'estableix que cal definir una metodologia de càlcul de què suposa per avaluar les accions de prevenció que cal implementar. Ferrer ha detallat que ja hi ha mesures que s'han plantejat per reduir aquest malbaratament, com que els supermercats hagin de disposar d'espais en els quals promocionar productes que estiguin a punt de caducar (el llistat dels aliments s'ha d'establir encara) o que els restaurants facilitin que el client es pugui endur el menjar que els sobri.