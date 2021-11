Afers Socials detecta vuit casos d'abús sexual a menors des del gener

Andorra la VellaEl ministeri d'Afers Socials ha activat des de principis del 2021 un total de 24 Protocol d'Actuació Immediata (PAI), dels quals vuit casos corresponen a abusos sexuals a menors i setze a maltractaments físic. Ho han informat aquest dijous en roda de premsa la secretària d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Teresa Milà, i el secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz, en la qual han presentat la nova campanya de prevenció de l'abús sexual infantil en l'àmbit esportiu #TrencaelSilenci, coincidint amb la celebració del Dia Europeu per la Protecció dels Infants contra l'Explotació i els Abusos sexuals. D'aquesta manera, Milà ha puntualitzat que dels vuit casos d'abusos a menors, dos s'han detectat a través de notificacions de l'escola, quatre per denúncies efectuades pel metge o el pediatre, i dos per notificacions de la família.

En aquest sentit, ha manifestat que el 70% d'abusos i maltractaments a menors d'edats es donen en l'àmbit intrafamiliar i un 30% fora d'aquest entorn. "Aquests successos es donen majoritàriament en un context i un entorn pròxim al de les víctimes", ha matisat. A més, ha posat en relleu que tots els casos es troben judicialitzats. La secretària d'Estat ha recordat que el PAI es va activar el novembre del 2020 i que gràcies a la seva posada en funcionament "hem pogut detectar més casos de violència infantil", un fet que ha valorat "molt positivament". I ha afegit que la voluntat de les formacions que imparteix el ministeri als diversos professionals per ajudar a detectar situacions de risc d'infants, està donant molt bons resultats.

Per la seva banda, Ruiz ha ressaltat que, per sort, a Andorra encara no s'ha detectat cap situació de vulneració d'infants en l'àmbit esportiu, però ha alertat que es tracta d'una temàtica amb grans casos mediàtics, per la qual cosa "no podem deixar d'estar atents" i la voluntat d'ambdós ministeris és "poder seguir oferint formacions per incentivar la detecció i la denúncia de les vulneracions". A més, han recordat que a finals del 2020 es va posar en marxa el telèfon 175, que acompanya i orienta a la ciutadania davant possibles situacions de desprotecció en què poden trobar-se els infants i els adolescents.

Campanya de prevenció en l'àmbit esportiu

Quant a la presentació de la nova campanya del ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, i el de Cultura i Esports, Justo ha explicat que compta amb la participació de quatre esportistes del Programa d'Alt Rendiment d'Andorra (Programa ARA): Cande Moreno de la Federació d'esquí, Silvio Moreira de la Federació de Karate, Sergi Casabella de la Federació de Muntanyisme, i Mònica Dòria de la Federació de Canoa i Caiac. Les imatges es difondran a través dels quatre esportistes i de les xarxes socials del Govern i a les instal·lacions esportives.

Tal com han assenyalat els secretaris d'Estats, els eixos transversals del projecte són formar en la detecció i prevenció de l'abús sexual a professionals de l'àmbit esportiu; crear protocols d'actuació específics per a la detecció i notificació de casos en aquest àmbit; i elaborar campanyes per combatre l'abús infantil i convertir els espais esportius en un entorn de protecció.

En referència a la formació que s'està, el secretari d'Estat d'Esports ha explicat que l'any 2018 es va organitzar una conferència sobre l'abús sexual a l'esport amb la participació de diferents agents, com Experts de la Fundació Vicky Bernadet, el psicòleg Javier Romero de la Consultoria d'infància Espirales i l'Associació Colosse aux pieds d'argile. El 2020 també es va posar en marxa un pla de formació dirigit als professionals d'entitats esportives del país "Prevenció, detecció i actuació davant l'abús sexual infantil des del món de l'esport". Aquest curs té com a objectiu principal proveir els professionals d'eines concretes per poder identificar, actuar i prevenir l'abús sexual infantil.

Per cloure, el 2020 es van formar a 50 tècnics de la Federació Andorrana de Bàsquet, Federació Andorra d'Esquí, Federació Andorrana de Futbol, Federació Andorrana de Rugby / VPC Andorra Rugby XV. I el 2021 es va oferir la formació a 76 tècnics de Federacions d'esports de combat, Federacions d'esports col·lectius, Federacions amb col·lectiu sensible (Federació Andorrana d'Esports Adaptats i Special Olympics) i Federacions d'esports individuals.