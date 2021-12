Alerta per vent i neu

Andorra la VellaEl departament de Protecció Civil ha activat una prealerta després que el Servei Meteorològic hagi emès aquest dijous al matí l’avís taronja per un episodi de vent. Es preveu que l’augment de la intensitat del vent s’iniciï a la tarda, amb ràfegues de 60 quilòmetres per hora al fons de vall i de 100 als cims. Durant la nit podria evolucionar i incrementar la força, amb ràfegues que poden arribar als 100 quilòmetres per hora als fons de vall i fins als 130 als cims, i que progressivament tornaran a disminuir durant el divendres.

La prealerta també indica que fins divendres al matí es poden acumular fins a vint centímetres a 2.500 metres, deu a 2.000 metres i cinc centímetres a 1.500. S’ha de tenir en compte que el vent reduirà la visibilitat, sobretot al nord del Principat, i que poden crear noves plaques que poden provocar allaus.

El departament de Protecció Civil recomana a la població que retiri i asseguri els objectes dels balcons i terrasses que puguin caure, que es tanquin i assegurin portes, finestres i tendals així com abaixar les persianes durant els episodis forts de vent, evitar activitats a l’exterior en zones de muntanya i extremar la precaució al volant en cas de fer desplaçaments tenint en compte que el vent pot limitar la visibilitat en les zones altes on hagi pogut nevar.

Es poden consultar les indicacions habituals de Protecció Civil i de Mobilitat per extremar les precaucions durant aquest episodi meteorològic a https://www.protecciocivil.ad/info-riscos/ventades i a les xarxes socials i seguir l’evolució meteorològica a www.meteo.ad.

A hores d’ara els departaments del Govern pertinents (Servei Meteorològic, Protecció Civil, Mobilitat i cossos especials) romanen atents a l’evolució de les previsions.