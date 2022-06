Alta participació a la vuitena edició de la Festa de la Joventut d'Andorra la Vella

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 16 de juny de 2012, va ser notícia...

El conseller de Joventut, Esports i Noves Tecnologies, Marc Pons, ha valorat molt positivament la participació en els actes que s'han fet fins ara en el marc de la vuitena edició de la festa de la Joventut de la parròquia. Pons ha indicat que 'la participació està sent molt alta' i ha qualificat de 'tot un èxit' la gimcana que s'ha fet aquest dissabte a la tarda per diferents indrets d'Andorra la Vella i on hi han participat sis grups d'entre tres i quatre persones. Alguns dels joves han coincidit en lamentar la poca implicació per part del col·lectiu de la parròquia en aquesta activitat, ja que dels divuit grups que s'hi podien apuntar finalment han estat sis. Davant d'aquesta queixa, Pons ha considerat que hi ha moltes activitats organitzades i 'no tots els joves tenen les mateixes inquietuds', fet que ha considerat positiu perquè de cara l'any vinent es plantegin altres activitats o se'ls hi doni un altre enfoc.

A la plaça del Poble a les cinc de la tarda d'aquest dissabte s'ha donat el tret de sortida a l'activitat Ciutadans del Món, una gimcana on hi ha participat sis grups –dels divuit que s'hi podien apuntar- d'entre tres i quatre persones que han hagut de passar nou proves situades en diferents punts de la parròquia, com la plaça de les Arcades o el Parc Central. El conseller delegat de Joventut, Esports i Noves Tecnologies, Marc Pons, ha qualificat de 'tot un èxit' la participació dels joves en aquesta activitat. I és que ha considerat que en general 'el nivell de participació està sent molt alt' a tots els actes que s'han organitzat en el marc de la vuitena edició de la Festa de la Joventut d'Andorra la Vella.

Alguns joves també han valorat molt positivament l'organització de la gimcana. Una de les participants a la prova de coreografia, Estibali Sánchez, ha considerat que 'la participació està sent molt activa aquest any, hi ha molta gent entusiasmada en la producció dels actes i les proves de la gimcana són divertides'.

Mentre que d'altres joves, han opinat el contrari. Ha estat el cas d'un dels organitzadors de la Festa de la Joventut i de la prova del tobogan –nova enguany– a la gimcana, Èric González, que ha indicat que en aquesta edició 'no s'ha apuntat massa gent a l'activitat' i espera que de cara l'any vinent l'afluència vagi millor. Per la seva banda, la jove que ha organitzat la prova de l'ou, Meritxell González, ha opinat que per la part dels organitzadors 'ens hem implicat molt però, s'han apuntat gaires grups' fet que ha atribuït a una falta d'implicació provocada per una certa desmotivació.

No obstant, Marc Pons ha considerat que hi ha moltes activitats i 'no tots els joves tenen les mateixes inquietuds', ha dit. Per això, ha instat a no valorar els resultats de participació en negatiu sinó en saber-los modular. De fet, ha explicat que la sensació que poden tenir alguns joves d'aquesta poca implicació és fins i tot positiu perquè 'en el moment de la valoració de la festa serà una manera de fer autocrítica i de posar-se nous reptes de cara l'any vinent'.

Altres activitats programades dins de la Festa de la Joventut han estat els DijousdeRock, que van engegar aquest divendres i se celebraran durant tots els dijous dels mesos de juny i juliol. L'acte ha comptat amb una bona acollida, ja que segons ha dit Pons hi van assitir unes 200 persones, encara que ha reconegut que l'inici de la nit 'va començar fluixa'.

D'altra banda, aquest dissabte també s'han fet diverses activitats al Centre de Congressos com el Festival de fi de curs de l'Espai de Música Moderna, l'actuació de les ballarines de l'Aula de Dansa del Comú d'Andorra la Vella i l'actuació dels grups de dansa Befree, Show Dance i BRB. A la plaça del Poble s'hi ha celebrat la gimcana i també el Freestyle Dance, on amb un minut els participants han hagut de mostrar les seves habilitats ballant hip-hop, dance i funky.

A més a més, aquest dissabte hi ha hagut el Videcool, el Xapa't la teva!, el Bigtwist, De Shopping, la Gelatada per endolcir la tarda i aquesta nit se celebrarà la Festa Aquàtica, un dels actes centrals en motiu de l'obertura de la piscina exterior del Centre Esportiu dels Serradells.