Ambició per atreure visitants amb l'Andorra Shopping Festival

Andorra la VellaEntre el 29 d'octubre i el 14 de novembre el país torna a viure una nova edició de l'Andorra Shopping Festival, un esdeveniment amb el qual es vol atreure visitants aprofitant també els diferents ponts festius a França i Espanya i incidint en el concepte de les compres. Tal com ha posat en relleu la directora de màrqueting i comunicació d'Andorra Turisme, Noemí Pedra, es tracta d'una "campanya ambiciosa" per a la qual es destinen 750.000 euros. Tot i la dificultat de fer estimacions després de l'impacte més dur a la Covid-19, el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, ha posat en relleu que el 2013 es va tancar el mes de novembre amb 470.000 visitants i en la darrera edició de l'Andorra Shopping Festival es va aconseguir arribar als 540.000, per tant estarien "satisfets" si es poguessin assolir aquestes xifres, tot i que també ha fet notar el bon funcionament que ha tingut el passat pont del Pilar, que ha superat les previsions inicials.

Tal com ha comentat Pedra, amb aquesta campanya es vol captar turistes aprofitant els ponts de Tots Sants, de l'Almudena, de l'armistici i també les vacances escolars a França. Per això els àmbits d'acció de la campanya se centren a Catalunya, València, l'Aragó i Madrid, i a França a Occitània, amb un especial reforç a Tolosa i Perpinyà. De fet, la difusió ja ha començat i a banda de xarxes socials o altres plataformes i mitjans de comunicació a les dues ciutats franceses també es fan servir opis. De fet, d'aquests 750.000 euros el 67% es destina a comunicació i el 33% a les activitats que s'han programat.

Actuacions musicals, espectacles infantils, sortejos o gastronomia seran les activitats complementàries que s'han preparat per complementar l'experiència de compres dels visitants. D'aquesta manera, dues de les novetats seran els 'photocalls' centrats en la tecnologia amb 'Cubit' que constaran de cinc cubs amb llums en què els visitants es podran fer fotografies i 'viralitzar' la seva experiència de compres al país. Una altra novetat serà l'actuació dels vuit millors grafiters que han pres part en la lliga nacional espanyola de grafiti i dos artistes andorrans que pintaran murals, segurament a la zona de Riberaygua i Travesseres, centrats en la pel·lícula 'Eternals' de Marvel.

Pel que fa a la gastronomia, arriba la quinzena edició de l'Andorra a taula que compta amb la participació de 32 restaurants. De fet, Pedra ha manifestat que el segon aspecte més ben valorat de l'Andorra Shopping Festival és la gastronomia.

Pel que fa a les actuacions musicals destaquen els tributs musicals a ABBA, Michael Jackson o Lady Gaga. A més, actuarà Manel Fuentes i la seva banda que faran un homenatge a Bruce Springsteen. A més, també hi haurà músics andorrans. Pel que fa a les activitats per als més petits, s'oferiran espectacles molt centrats en l'univers Disney. Moltes d'aquestes actuacions seran itinerants, per evitar aglomeracions, tot i que també n'hi haurà de fixes a la plaça de l'antiga caserna dels bombers a Andorra la Vella i a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. També hi haurà actuacions al centre històric d'Andorra la Vella per animar 'l'after shopping'.

A més, hi haurà la mostra de productes artesans i agrícoles a illa Carlemany; l'exposició de fotografies de National Geographic al Pas de la Casa; la mostra 'La màgia de Disney' a Escaldes-Engordany i la marató fotogràfica a Andorra la Vella. Al Pas de la Casa hi haurà un sorteig per un regal valorat en 4.500 euros en el que es participarà per compres superiors a 50 euros i també hi haurà descomptes per a benzina i empreses com Vallnord o Caldea també faran promocions durant el festival de compres.

Pedra ha incidit en el fet que aquesta acció vol "tocar tots els públics" i també ha volgut remarcar la bona valoració que té entre els visitants any rere any. A més, el 'microsite' que s'ha dissenyat a la pàgina web d'Andorra Turisme inclou aquest any un 'chatbot' per donar solucions adaptades als visitants.

L'espot promocional de l'Andorra Shopping Festival

Taxa turística

Qüestionat sobre l'entrada en vigor de la taxa turística, el ministre de Turisme ha manifestat que s'han fet "moltes reunions" amb el sector i ha remarcat que la previsió que se'ls ha traslladat des del ministeri és que es pugui aplicar ja la primavera de l'any que ve, "tot i que s'està negociant" que es prorrogui a l'estiu. De totes maneres, des del Govern no es voldria "anar més enllà" del mes de setembre perquè aquesta taxa pogués estar en plena vigència durant la temporada d'hivern.

A l'últim, i pel que fa al festival de música que es farà a l'hivern com a continuïtat de l'Andorra Mountain Music, el ministre ha reiterat que se celebrarà els caps de setmana del febrer amb la vocació d'allargar les estades dels turistes. Així, ha incidit que el ministeri té dues línies d'actuació, una encaminada a allargar les estades dels visitants i que, per tant, la despesa s'incrementi, i l'altra destinada a fer arribar visitants en èpoques de més baixa afluència.