Amplien el termini, fins el 26F, per ser taxista

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat la convocatòria de la prova d'idoneïtat i de capacitació per als aspirants a conductor de taxi, que s'allargarà fins al 26 de febrer. D'aquesta manera, les persones interessades poden inscriure's al Servei de Tràmits, ubicat a l'edifici administratiu del Govern, en horari d'atenció al públic i amb l'abonament de 49,31 euros.

Per accedir-hi, els aspirants hauran d'aportar un certificat d'aptitud de formació que acrediti que disposen del nivell A2 de l'examen oficial de llengua catalana establert pel ministeri de Cultura i Esports. En el cas de no disposar d'ell, i considerant la situació d'emergència sanitària, els candidats disposaran d'un termini de sis mesos per obtenir-lo. En el cas de no tenir el permís de conduir de la categoria B2, s'atorga un termini de tres mesos.

Atesa la necessitat de reduir al mínim les interaccions físiques entre persones, està previst que les proves es duguin a terme entre el 8 i el 12 de març d'aquest any, de les 9.30 a les 17 hores. La durada de la prova és de dues hores. La data i l'horari de l'examen es comunicaran a cada candidat a partir de l'1 de març, una vegada es conegui el nombre total de candidats.

La prova es basa en el reglament del taxi, del 12 de febrer del 2014, i requereix el coneixement de la legislació aplicable al servei del taxi; les tècniques de primers auxilis i de socorrisme; la mecànica de l'automòbil; els idiomes francès i castellà, i coneixements d'història, geografia i de les institucions del Principat.