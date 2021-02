Andorra esvaeix l’escepticisme entorn la vacunació i registra 15.000 inscripcions en dos dies per administrar-se la dosi antiCovid

Andorra la VellaDimecres al matí es va obrir la web que facilita el registre a la ciutadania per administrar-se el vaccí antiCovid. Aquest divendres a les 11 hores ja s’hi han inscrit unes 14.500 persones, que formarien part de la fase que afecta la resta de la població, un cop s’hagi vacunat tot el personal més vulnerable i amb el risc més alt de contagi. Un percentatge molt alt d’inscrits que esvaeix l’escepticisme entorn la vacunació que regnava entre la major part de la població fa tant sols unes setmanes. El procés –que es fa a través del web www.govern.ad/preinscripcio o al telèfon 775019– ja ha arribat a les 14.494 persones. D’aquestes, prop de 2.200 corresponen a majors de 70 anys.

Recordem que a principi de desembre un percentatge molt alt de la població dubtava, o directament rebutjava, el fet de vacunar-se contra el SARS-CoV-2. Amb el pas de les setmanes, i vistos els resultats i els pocs efectes secundaris provocats entre els primers vacunats, aquesta tendència negacionista s’ha anat capgirant. Des del Govern, de boca de la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, s’ha valorat “molt positivament” el nombre de persones que s’han registrat per administrar-se el vaccí. “Estem molt contents amb l’adhesió de la ciutadania al procés de vacunació i animem la gent perquè se segueixi inscrivint”, ha dit la dirigent aquest divendres.

La pressió hospitalària continua a l'alça

La pressió hospitalària continua creixent amb dos nous pacients ingressats a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Així, en aquests moments hi ha 21 persones ingressades, 14 de les quals es troben a planta i 7 a la Unitat de Cures Intensives, 6 d'elles ventilades mecànicament. Per aquest motiu, la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha recordat que "continua sent un moment delicat" tot i aquesta tendència a la baixa dels nous positius, i ha seguit insistint en què la població mantingui les mesures de protecció adequades.

En les darreres 24 hores s'han registrat 23 nous positius que eleven la xifra total de casos des de l'inici de la pandèmia a 10.822. Una altra bona dada són els casos actius, els quals han disminuït en 15 i se situen en 318. En total 10.394 persones ja han superat la malaltia. Pel que fa a la població escolar, continua sense haver-hi cap aula confinada totalment, però augmenten a 6 les aules sota vigilància activa parcial, a banda de 16 aules sota vigilància passiva. Quant al brot sorgit en un local de restauració del Tarter, Mas ha confirmat que hi ha 10 persones infectades i que s'estan procedint a dur a terme totes les investigacions per esbrinar l'origen d'aquest brot. De fet, ha comentat que un tècnic de l'oficina Covid s'ha desplaçat aquest matí fins al local per fer-ne un seguiment.