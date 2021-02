Andorra ja no té cap aula confinada

Andorra la VellaContinua la tendència lleugerament a la baixa de l'afectació del Sars Cov-2 a Andorra. Durant les darreres 24 hores s'han registrat 36 casos nous diagnosticats de Covid 19, amb una taxa de reproducció que fa ja més d'un mes que se situen per sota d'1, concretament aquest dimecres a 0,83. Hi ha hospitalitzades 17 persones, 10 de les quals a planta i set a la UCI, sis d'elles amb ventilació mecànica. Una de les bones notícies d'aquest dimecres és que no hi ha cap aula confinada totalment al país, n'hi ha una amb vigilància activa parcial. Traduïdes als diferents nivells de risc traçats pel Govern, pel què fa als casos diaris diagnosticats, entre 21 i 40, se situaria en nivell 2, els positius detectats entre persones majors de 50 anys seria nivell 1, el percentatge de positivitat de TMA i PCR, nivell 1 i únicament la pressió del sistema sanitari, no en el nombre de pacients ingressats, que se situa en nivell 2, sinó en l'ocupació a la UCI, que està a nivell 4.

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres un decret sobre mesures que afecten persones provinents de Brasil i Sud-Africa, se'ls exigeix un resultat negatiu de PCR durant les 72 hores prèvies a la visita al país i un aïllament de 14 dies. La reunió dels membres de l'executiu també ha flexibilitzat molt lleugerament una mesures restrictiva que afecta a les reunions de treball, que passen a ser d'un màxim de sis persones. La resta de mesures vigents es manté com fins ara.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat aquest dimecres que un total de 6.600 persones, un miler de les quals de més de 71 anys, ja s'han apuntat a la plataforma digital d'inscripció per a la campanya de vacunació contra la Covid-19. La nova eina es va donar a conèixer en roda de premsa aquest dimarts i s'ha posat en marxa aquest mateix dimecres, de manera que només en poques hores ja s'ha aconseguit la xifra de prop de set mil ciutadans. Benazet ha explicat que els comuns estan fent un seguiment de les persones amb més dificultats per apuntar-s'hi a través d'Internet per ajudar-les, tot i que el ministeri ha posat a disposició un telèfon per aquelles persones que no disposin de connexió a la xarxa o tinguin dificultats per usar-la correctament.