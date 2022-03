Andorra podria patir un atac hacker per haver imposat sancions a Rússia

Andorra la VellaLa guerra entre Rússia i Ucraïna és híbrida. Això vol dir que més enllà del territori, els exercits lliuren la batalla en altres fronts, també en el ciberespai. Els serveis d’intel·ligència de França i Espanya, i els dels principals països del bloc occidental, adverteixen que també Andorra és un objectiu per part de grups de hackers russos. L’amenaça és una conseqüència més a les sancions imposades pel bloc occidental arran de la invasió d’Ucraïna, en el que s’inclou el Principat.

Nous informes revelen que es podria produir un atac en els propers dies. El Centre Criptològic Nacional Computer Emergency Response Team (CCN-CERT) espanyol alerta de "vulnerabilitats immediates" que es traduirien en atacs hackers amb el suport dels serveis d’intel·ligència de les forces armades de Rússia. Un d’aquests informes, elaborat per la companyia VMWare adverteix que alguns d’aquests ciberatacs es els duran a terme per grups de pirates informàtics coneguts com APT28, als que se’ls atribueixen diversos dels majors atacs dels darrers anys entre els que destaquen els que va patir la campanya electoral de la candidata demòcrata Hillary Clinton el 2016.

Un altre grup de pirates informàtics que es vincula a la intel·ligència militar russa, l’anomenat Sandworm Team, està especialitzat en amenaces destructives i també estaria preparant algun atac en el ciberespai. L’objectiu passaria per perjudicar institucions i empreses, intentant tenir accés a les bases de dades i a documentació confidencial per posteriorment fer-la pública.

Una amenaça real

No seria la primera vegada que Andorra pateix un ciberatac. Un dels més recents va tenir lloc a finals de gener. Andorra Telecom va ser objecte d’un cas que va provocar problemes de connexió a internet a causa de la denegació de servei (DDoS). En aquella ocasió es van registrar almenys tres embats coincidint amb els SquidCraft Games, una competició online organitzada per diversos streamers espanyols residents al país. Al llarg de tot un cap de setmana es van repetir les incidències en els serveis d’internet que presta el monopoli de telecomunicacions.

Al 2016 Andorra Telecom ja va ser víctima d’un atac informàtic massiu contra servidors que va afectar la navegació per Internet. La nit de cap d’any de 2016 es va registrar un atac informàtic a diferents plataformes oficials del Govern. En aquella ocasió, dos hackers amb els sobrenoms Kuroi'SH i Prosox van col·locar imatges i rètols a webs públics que compartien servidor com finances.ad, impostos.ad, govern.ad o turisme.ad.