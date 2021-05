Andorra pot acollir abans de finals d'any algun esdeveniment d'esports electrònics

Andorra la VellaFa tot just quinze dies que el Consell General va donar llum verda a la llei per regular els esports electrònics i el Govern i Actua ja treballen perquè aquest sector es desenvolupi al país. Així, aquest dimarts s’ha presentat el pla estratègic que gira al voltant de set eixos com són l’economia i l’empresa; el turisme; la competició; l’educació; les infraestructures tecnològiques; el marc legal i la governança i que marca un calendari per acomplir un seguit d’objectius en el marc d’aquests eixos. L’horitzó d’aquest pla és el 2023, però el Govern vol assentar les bases perquè algunes accions concretes ja es materialitzin de manera immediata. De fet, tal com ha detallat el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, el país podria ja acollir “abans de finals d’any” algun tipus de competició o esdeveniment lligat als esports electrònics. Els representants de l’empresa que ha elaborat aquest pla, Auren Espanya, han destacat que es tracta d’un projecte “valent” i pioner, ja que Andorra és el primer país europeu que compta amb un pla d’aquestes característiques.

El projecte ha estat presentat aquest dimarts en un acte en què el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo (que ha intervingut telemàticament en estar aïllat per ser contacte d’un positiu) ha destacat que Andorra vol ser “el primer país que presenta un pla estratègic, el tira endavant, el fomenta i el compleix”. En aquest sentit, ha manifestat que el desenvolupament d’aquest sector pot fer que el país sigui “competitiu” en aquest àmbit en el panorama internacional i també s’ha referit a la indústria que se'n pot desenvolupar al voltant.

Galabert ha explicat que es vol desenvolupar aquest sector centrant-se també en àmbits com el turístic, l’industrial o l’educatiu i que la voluntat és “posicionar Andorra com a capital dels ‘e-sports’ a Europa”. Un dels objectius és fomentar la creació d’un ecosistema al voltant d’aquest sector perquè sigui un element de dinamització econòmic. Entre les accions prioritàries ha citat promoure l’emprenedoria; crear experiències turístiques vinculades als esports electrònics; generar un ecosistema de competicions; crear una base de fans; sensibilitzar sobre els ‘e-sports’ “per desmitificar clixés” i generar una educació vinculada als esports electrònics; impulsar la ciberseguretat; crear organismes gestors dels esports electrònics i fer una regulació laboral.

En aquest sentit, ha destacat que cal que Andorra aculli competicions que puguin començar a posicionar el país i que per aquest motiu ja s’han iniciat els contactes tant amb organitzadors de competicions com amb ‘publishers’. “Estem fent un treball de prospecció”, ha concretat Galabert, que ha afegit que la intenció seria acollir alguna competició o una trobada tipus congrés “per atreure l’atenció de l’esfera internacional”. També ha destacat que altres accions prioritàries són “estudiar programes que puguin fonamentar emprenedoria” i l’atracció d’empreses; desenvolupar els reglaments que preveu la llei i adaptar-los a la realitat del mercat i “començar a treballar en dimensions educatives”.

Sobre la implementació d’empreses, ha manifestat que ja hi ha iniciatives al país com les de l’Automòbil Club d’Andorra o la Federació Andorrana de Futbol i empreses que ja creen un ecosistema que ja poden aportar la seva experiència. A més, s'ha referit als jugadors que ja hi ha instal·lats al país i que encara podrien ser més.

Auren Espanya destaca l'ambició andorrana

En aquest sentit, Pilar Sánchez-Bleda, sòcia del departament de Media & Technology d'Auren Espanya, ha destacat que aquest pla “no es limita a les competicions” sinó a la creació d’un ecosistema que “generi negoci al país”. En aquest sentit, ha subratllat que Andorra hagi estat un país “valent i pioner” en dissenyar un pla “ambiciós” que faran que sigui “un referent”. Així, ha subratllat el fet que no s’hagi quedat només amb la legislació sinó que hagi plasmat aquest full de ruta amb accions fins al 2023 i les hagi calendaritzat. S'ha mostrat convençuda que en aquest període de dos anys Andorra podria tenir “els ciments de l’ecosistema” i ser capaç “de generar negoci”. D'aquesta manera, creu que el país “podria ser un referent europeu de regulació” perquè haurà impulsat un sistema “garantista a la mida del que necessita”. A més, haurà estat capaç d’implementar mesures en cadascun dels eixos en què es vertebra el pla.

Al seu torn, Emilio Hurtado, també d’Auren Espanya, ha destacat “l’ambició d’Andorra de voler-se posicionar en una indústria cada dia més potent i posar-se a l’avantguarda de l’entreteniment modern”, esdevenint el segon país europeu i el cinquè del món que regula els esports electrònics i el primer a Europa que compta amb un pla estratègic. A més, ha subratllat “el grau d’implicació del Govern per llençar aquest gran projecte” que ara caldrà implementar.