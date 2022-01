Andorra tanca el 30è Trofeu Borrufa amb 10 medalles

Andorra la VellaEl Trofeu Borrufa ha tancat aquest dijous una edició molt especial en què ha celebrat el seu 30è aniversari. La competició ha estat marcada per l'excel·lent climatologia i estat de la neu en els quatre dies de cursa, que han permès que totes les proves es poguessin disputar tal com estaven previstes i en condicions òptimes, oferint així un molt bon ambient per als espectadors.

En la classificació final per països, l'equip d'esquiadors espanyol ha estat el gran triomfador amb un total de 237 punts. En concret, la delegació espanyola ha obtingut 31 podis, dels quals 24 medalles.

En segona posició ha quedat l'equip del Regne Unit amb 170 punts, i la delegació d'Andorra ha resultat tercera amb 136 punts. El grup del Principat que ha participat en el Trofeu Borrufa d'enguany ha aconseguit un total de 25 podis i ha sumat un total de 10 medalles, amb 1 or, 6 plates i 3 bronzes. Entre les plates hi ha l'obtinguda ahir al National Team Event.