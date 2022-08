Andorra Telecom alerta d'un intent de 'phishing'

Andorra la VellaAndorra Telecom ha alertat a través de les xarxes socials d'un intent de 'phishing' o de pesca de credencials. La companyia informa que l'usuari rep un correu on se l'avisa que el pagament s'ha completat correctament i que cliqui en un enllaç per rebre la factura. Així doncs, Andorra Telecom avisa als usuaris que rebin aquest correu que no piquin ni cliquin a l'enllaç.